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عربي-دولي

غروسي يكشف "فجوة معلومات" بشأن برنامج إيران النووي

Lebanon 24
12-09-2022 | 13:00
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طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، "إيران بالتعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية"، مؤكدا "وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي".
وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي، أن "الوكالة مازالت تتوقع من إيران إتمام عملية التحقق بشأن أنشطتها النووية"، مشيرا إلى "وجود نقص بالمعلومات التي تحتاجها الوكالة بشأن أنشطة إيران النووية".
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وقال: "إن فجوة المعلومات لا زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالباً طهران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".
وأعرب عن أمله بأن "تتعاون إيران سريعاً"، مؤكداً على "جاهزية الوكالة لإنجاح هذا التعاون، إذ لا نريد تصعيد الأمور ولا خلق مسارح دراماتيكية بل نريد منهم تبني وجهة نظر مختلفة نحو الأمر".
 
(سبوتنيك) 
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