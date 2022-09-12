"مضطر للتحدث عن حقيقة الأمور".. حليف بوتين في انتقادات نادرة لروسيا

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وجه الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، انتقادات نادرة للجيش الروسي بعد الخسائر التي تعرض لها إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته القوات الأوكرانية مؤخرا.وقال قديروف، في رسالة صوتية نُشرت على تليغرام الأحد: "لقد ارتكبوا أخطاء وأعتقد أنهم سيستخلصون النتائج اللازمة".وفي إشارة إلى أن الكرملين قد يواجه تداعيات خطيرة بسبب فقدان أراض احتلتها القوات الروسية في أوكرانيا، قال قديروف إنه يعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد لا يكون على علم بالحالة الحقيقية للأمور.وقال: "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في الاستراتيجية اليوم أو غدا، سأضطر إلى التحدث مع قيادة وزارة الدفاع وقيادة البلاد لشرح لهم الوضع الحقيقي على الأرض".وكان قديروف، وهو حليف للكرملين ويحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ عام 2007، قد أثار تساؤلات بعد أن نشر مقطع فيديو قال فيه إنه يتوجه إلى ترك منصبه.وقال قديروف: "أدركت أنني جلست في منصبي لفترة طويلة"، وأضاف ضاحكا: "أعتقد أن وقتي حان (لترك المنصب)".(الحرة)