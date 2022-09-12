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عربي-دولي

البيت الأبيض يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات جديدة لكييف

Lebanon 24
12-09-2022 | 14:00
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دعا البيت الأبيض الكونغرس للموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا، حسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.
 
وقالت جان بيير في تعليقها على طلب الميزانية الجديد المقدم إلى الكونغرس، والذي ينص على فرز أكثر من 11 مليار دولار لدعم أوكرانيا: "سنواصل تزويدهم بما يحتاجونه للنجاح في ساحة المعركة، وهذا هو هدفنا". وأضافت "كما تعلمون جميعا، أعلنا الأسبوع الماضي عن رزمتين هامتين للمساعدة الأمنية.. وسنواصل القيام بذلك."
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ورفضت جان بيير في الوقت نفسه التعليق على الوضع الحالي في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت: "لا يمكنني الحديث عن نوايا روسيا، يجب أن يتحدثوا عنها بأنفسهم. ما يمكنني قوله بشأن الهجوم المضاد (من أوكرانيا)، هو أننا لن نتحدث نيابة عن الأوكرانيين وسنمنح أوكرانيا الفرصة للإبلاغ عن عملياتها".

وأضافت معلقة على اتهامات ممثلي كييف لموسكو بضرب البنية التحتية في أوكرانيا: "ندين الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية الأوكرانية.. والتي نتج عنها قطع الكهرباء والمياه عن المدن، وسنواصل دعم أوكرانيا".
 
(روسيا اليوم) 
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