Advertisement

عربي-دولي

"طالبان" تنفي توقيف 3 موظفات أمميات

Lebanon 24
12-09-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-989873-637986107997166915.jpg
Doc-P-989873-637986107997166915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت حركة "طالبان" الأفغانية توقيف 3 موظفات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "اليوناما" في ولاية قندهار.

وقال مساعد المتحدث باسم حكومة "طالبان" بلال كريمي، إن تقرير "اليوناما" حول توقيف ثلاثة من موظفيها الإناث في ولاية، غير صحيح، مبينا أنه "تم استيضاح تجمع نسائي في مدينة قندهار، لكن بعد أن تبين بأن النساء المجتمعات موظفات الأمم المتحدة، فانصرف المسؤولون عن استجوابهن وطلب الاستيضاح منهن، ولم تحصل أية حادثة إطلاقا".
Advertisement
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:02 | 2022-09-12
18:08 | 2022-09-12
17:54 | 2022-09-12
17:42 | 2022-09-12
16:59 | 2022-09-12
16:30 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website