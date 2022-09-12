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عربي-دولي
بريطانيا تتيح للآلاف فرصة لوداع الملكة على مدار الساعة
Lebanon 24
12-09-2022
|
15:00
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اتاحت السلطات البريطانية للآلاف فرصة لوداع الملكة إليزابيث الثانية على مدار الساعة، إذ سيتمكن المشيعون من إلقاء نظرة الوداع على النعش عندما يسجى بداية من مساء الأربعاء إلى وقت مبكر من يوم الجنازة، وتستعد السلطات لإقبال كبير.
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ومن المتوقع أن يتوافد مئات الآلاف لتوديع صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا قبل جنازتها الرسمية المقررة في 19 أيلول، والتي سيحضرها زعماء العالم.
وقال مشغلو السكك الحديدية إنهم يتوقعون "طلبا غير مسبوق على السفر" داخل لندن، ونصحوا الركاب بالاستعداد لتكملة الطريق إلى وجهاتهم النهائية سيرا على الأقدام.
ونقلت رويترز عن وزارة الثقافة البريطانية إن أفراد الشعب سيتمكنون من إلقاء نظرة على النعش في قاعة وستمنستر في البرلمان على مدار 24 ساعة يوميا من الخامسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء 14 أيلول حتى 06:30 صباح يوم 19 سبتمبر.
وقالت الوزارة "سيتطلب الأمر من الراغبين في الحضور الانتظار في طوابير لساعات كثيرة، ربما طوال الليل(...) ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة، ويستحسن التحقق مسبقا والتخطيط وفقا لذلك، والاستعداد لفترات الانتظار الطويلة".
(سكاي نيوز عربية)
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