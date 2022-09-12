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محامو ترامب يرفضون طلب وزارة العدل بشأن الوثائق السرية

Lebanon 24
12-09-2022 | 15:30
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قال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيق الفيدرالي من منزله بفلوريدا، الشهر الماضي، في تحقيق جنائي مستمر.
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وطلب محامو ترامب في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيلين كانون، حَكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا على أنه سري للغاية، في مار الاغو بعد تركه منصبه في كانون الثاني 2021، كما تحقق الحكومة أيضا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
 
(سكاي نيوز عربية)
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