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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: سيتم تحديد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند

Lebanon 24
12-09-2022 | 16:59
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أن عضوية بلاده الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي سيتم تحديدها في قمة سمرقند المقرر عقدها نهاية الأسبوع في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
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وقال صفري في تصريح حول قمة منظمة شنغهاي للتعاون، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إن "هناك ما يتراوح بين 400 و500 اتفاق في هذا المجال رتبتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع باقي الأجهزة".
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الرئيس إبراهيم رئيسي لديه زيارة متبادلة إلى أوزبكستان بالإضافة إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون".
وأضاف: "لقد حققنا نموا جيدا للغاية في العلاقات الثنائية مع أوزبكستان وتم إعداد نحو 18 إلى 23 وثيقة للتوقيع عليها خلال هذه الزيارة في قطاع الطاقة والقطاعات المختلفة".
 
وتابع: "يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة وستشهد التجارة البينية عقب هذه الزيارة قفزة كبيرة".
ولفت صفري إلى أنه "تمت دعوة العديد من الضيوف بمن فيهم الأعضاء المراقبين وشركاء الحوار، إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعتقد أنه تمت دعوة 19 دولة للمشاركة في هذا الحدث".
 
(سبوتنيك) 
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