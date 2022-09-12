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إقتصاد
قفزة جديدة.. اليورو يسجل أكبر ارتفاع له منذ آذار الماضي
Lebanon 24
12-09-2022
|
16:25
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سجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر ارتفاع لها أمام الدولار منذ 6 أشهر تقريباً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تأكيدات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الأوروبية، مقابل توقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما يقلص الطلب على العملة الأميركية.
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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اليورو ارتفع اليوم بنسبة 6.1% إلى
1.0198 دولار لكل يورو وهي أكبر زيادة للعملة الموحدة منذ آذار الماضي مدعومة بالتصريحات المتشددة من جانب صناع السياسة النقدية لمنطقة اليورو، مثل يواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني الذي قال إنه على المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة مجددا إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة الحالية.
وقال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع إن "التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي".
وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر "يورو في" الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء: "رداً على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم".
وأردف: "سوف نستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة للفائدة الأوروبية منذ أكثر من عقدين من الزمن، بهدف كبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
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