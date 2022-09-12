أوكرانيا تواصل التقدّم

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بعد اجتياحها منطقة الإدارة الروسية بخاركيف ومراكز الإمداد والإدارة الرئيسية في إيزيوم وكوبيانسك، واصلت أوكرانيا تقدمها السريع شرقاً وجنوباً في إطار هجوم مفاجئ دفع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لفتح النار على قادة الجيش الروسي وتهكمه على طريقة إدارة العملية المستمرة منذ 201 يوم.حافظ الجيش الأوكراني، أمس، على زخم الهجوم المضاد ضد القوات الروسية وحرر قرية تلو الأخرى .وأعلن الجيش الأوكراني تمكنه من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة على امتداد خط المواجهة في منطقتي خاركيف ودونيتسك، مؤكداً أن "القوات الروسية خلال تراجعها تهجر مواقعها على عجل وتفر".وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف الشمالية الشرقية، أوليه سينيهوبوف، في بعض مناطق الجبهة، وصل المدافعون عنا إلى حدود الدولة مع الاتحاد الروسي.وكتب رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريكوف، على "تليغرام": "أنتم أبطال!!!"، مشيراً إلى الحالة المزاجية الحماسية في الأمة التي عانت أكثر من مائتي يوم من الحرب والاحتلال.ورغم الهجمات الروسية على محطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى، قال المسؤول الروسي بخاركيف فيتالي غانتشيف للتلفزيون الحكومي، إن عدد القوات الأوكرانية فاق الروسية والموالية لها بثماني مرات خلال الهجوم المضاد المستمر منذ بدايه شهر أيلول الجاري، مؤكداً أنها استولت على بلدات كانت تحت سيطرة روسيا وتم إجلاء 5000 مدني إلى روسيا.وفي وقت سابق، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية بعد هزيمتها في خاركيف شرقاً انسحبت أيضاً من أجزاء من منطقة خيرسون في الجنوب، وأخلت مستشفى في بلدة نوفا كاخوفسكا، من أجل تحصين أنفسهم هناك.وفي كلمة بمناسبة مرور 200 يوم على الغزو الروسي، شكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الأول القوات الأوكرانية على تحرّير مئات والبلدات وآخرها المناطق الاستراتيجية الثلاثة بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك، وحمّل روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء واتهمها بتعمد استهداف بنى تحتية مدنية.وحذر زيلينسكي روسيا بقوله: "هل ما زلت تعتقد أنه يمكنك تخويفنا، وتحطيمنا، وإجبارنا على تقديم تنازلات؟ هل حقاً لم تفهم شيئاً؟ هل تفهم من نحن؟ ما نمثله؟ ما نتحدث عنه".وأضاف: "اقرأ ما تقوله شفتاي. البرد والجوع والظلام والعطش بالنسبة لنا ليست مخيفة ومميتة مثل صداقتك وأخوتك"، متابعاً: "سنكون مع الغاز والأضواء والماء والطعام. وبدونكم!"