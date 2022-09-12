Advertisement

عربي-دولي

إئتلاف برلسكوني يقدّم تطمينات حذرة بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
12-09-2022 | 18:08
A-
A+
Doc-P-989926-637986285066634138.jpg
Doc-P-989926-637986285066634138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أنطونيو تاغاني، نائب رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني، إن إيطاليا ستواصل اتباع سياسة الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي في دعم أوكرانيا عقب الغزو الروسي، في حال فوز ائتلاف يمين الوسط، الذي ينتمي إليه الحزب، في الانتخابات المقررة في 25 الجاري.
Advertisement
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن تاغاني أشار أمام منتدى نظمته الوكالة، أمس، إلى أن سياسة البلاد الخارجية لن تتغير. بدورها، قالت زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني، المتوقع أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، إن ائتلاف يمين الوسط لن ينفصل عن الموقف الغربي بشأن أوكرانيا. أما ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة "لا ليغا"، الشريك الثالث في الائتلاف، فقد جدد تحفظه بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا، لأنها تؤثر على الشركات والعمال الإيطاليين، رغم الجدل الذي أثاره قبل أيام حول هذه القضية. وتتصدر أحزاب "أخوة إيطاليا"، و"لا ليغا"، و"فورتسا إيطاليا" الشركاء في ائتلاف يمين الوسط، استطلاعات الرأي بفارق كبير عن ائتلاف يسار الوسط. إلا أن ميلوني شنّت هجوماً لاذعاً في خطاب ألقته مساء أمس الأول في مدينة ميلانو على الاتحاد الأوروبي. وقالت إن ألمانيا وهولندا منحتا الأولوية لمصالحهما الوطنية خلال النقاشات الدائرة داخل الاتحاد الأوروبي، برفضهما وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى التكتل.
في المقابل، دعا وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد روسيا، معتبرا أن تخفيف العقوبات "سيكون جنونا".
وأضاف: "مواقف سالفيني وبرلسكوني بشأن روسيا وبوتين غامضة ومقلقة، كما يجب أن تقول جيورجيا ميلوني كلمات أوضح عن مواقف حلفائها. ننتظر ذلك بصبر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:02 | 2022-09-12
17:54 | 2022-09-12
17:42 | 2022-09-12
16:59 | 2022-09-12
16:30 | 2022-09-12
16:25 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website