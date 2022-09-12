بلينكن: رد إيران يجعل احتمالات التوصل لاتفاق نووي غير مرجحة

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه "من السابق لأوانه التكهّن بنتيجة الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف، في شمال شرق أوكرانيا ضدّ القوات الروسية".

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المكسيكية إنّه "من السابق لأوانه أن نقول بالضبط إلى أين سيأخذنا كلّ هذا".

وأضاف: "نحن في الأيام الأولى من الهجوم المضادّ، لذلك أعتقد أنّه لن يكون من المناسب التكهّن بالضبط إلى أين سيقودنا كلّ هذا".

وأشار بلينكن الى أن "الروس يحتفظون بقوات كبيرة جداً في أوكرانيا، بالإضافة إلى معدّات وذخيرة، لكن من الواضح أنّ الأوكرانيين يحرزون إنجازات كبيرة، بخاصة في شمال شرق بلدهم".

وأكّد أنّ الولايات المتّحدة ستواصل تزويدهم بالسلاح والذخيرة وبكلّ ما هو ضروري.

ورأى أن "المكاسب الميدانية التي أحرزتها القوات الأوكرانية، هي نتيجة للدعم الذي قدّمناه إليها، ولكنّها في المقام الأول نتيجة للشجاعة والصلابة الاستثنائيتين اللتين برهن عنهما الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني".

وفي سياق آخر، اعتبر بلينكن، أن "رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 غير مشجع".

وقال إن "رد ايران هذا يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة".

أضاف: "كنا واضحين للغاية بشأن ما نعتزمه هنا هو التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، وهذا هو هدفنا النهائي هنا".

المصدر: وكالات