رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لمواجهة كلّ من يهدّد أراضينا

أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنّ بلاده "مستعدّة لمواجهة" أيّ تهديد لسيادتها.

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وقال ميتسوتاكيس خلال زيارته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن مستعدّون لمواجهة كلّ من يهدّدوننا بالنزول على جزرنا، على أراضينا". وذلك في إشارة إلى تركيا التي تتّهم أثينا بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه.

وذكّر رئيس الوزراء اليوناني بأنّ بلاده اشترت من فرنسا في آذار ستّ مقاتلات رافال وثلاث فرقاطات للدفاع والتدخّل، شاكراً باريس على دعمها لأثينا في مواجهة "الاستفزازات" التركية.

وأكد في الوقت نفسه استعداده للتفاوض مع أنقرة، مضيفاً: "نحن منفتحون دائماً على النقاش والحوار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم اليونان مؤخّراً بـ"احتلال" جزر تقع في بحر إيجه وتخضع للسيادة اليونانية لكن لا يمكن لأثينا أن تنشر فيها جنوداً عملاً بمعاهدات أبرمت في نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال الرئيس التركي مخاطباً اليونانيين إنّ "احتلالكم لجزر بحر إيجه القريبة من تركيا لا يُلزمنا"، مهدّداً بأنّ قواته "قد تصل بين ليلة وضحاها" و"تفعل اللازم".

من جانبه، ندّد ماكرون بـ"الاستفزازات والتصريحات غير المقبولة التي تشكّك في سيادة اليونان"، مكرّراً التأكيد "بوضوح وحزم" على دعم باريس لأثينا.

وقال ماكرون: "لن ندع أي اضطراب يترسّخ، وبخاصة في شرق البحر المتوسط".