Advertisement

عربي-دولي

غانتس: إيران تستخدم 10 منشآت سورية لإنتاج صواريخ متطورة

Lebanon 24
12-09-2022 | 23:42
A-
A+
Doc-P-989965-637986494760104352.jpeg
Doc-P-989965-637986494760104352.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الى أن إيران استخدمت 10 منشآت عسكرية في سوريا، لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها، متهما طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية السورية.

Advertisement

وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال غانتس: "لقد حوّلت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية (السوري) إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران. بعبارة أخرى، صار المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا للأسلحة الإستراتيجية المتقدمة".

 

وأكد غانتس أن منشأة مصياف على وجه التحديد تُستخدم لإنتاج صواريخ متطورة.

ووفقا للوزير الإسرائيلي، فإن إيران تعمل أيضا على تأسيس أماكن لتصنيع الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن.

وقال: "إذا لم يتوقف هذا التوجه، ففي غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة لإنتاج الأسلحة ونشر الرعب".

 

واتهم طهران بتسليح وكلائها في المنطقة بأكثر من مليار دولار سنويا، مشيرا الى أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى مضاعفة الأموال المخصصة لـ"إرهاب الوكلاء".

 

ولم تعلق إيران أو سوريا على حديث غانتس حتى الآن، لكن سبق أن أحجمت دمشق عن التعليق على مثل هذه الاتهامات، في وقت نفت فيه طهران تأسيسها قدرات إنتاجية للأسلحة في مناطق بالشرق الأوسط.

 
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-09-13
05:30 | 2022-09-13
05:00 | 2022-09-13
04:30 | 2022-09-13
04:06 | 2022-09-13
04:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website