غانتس: إيران تستخدم 10 منشآت سورية لإنتاج صواريخ متطورة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الى أن إيران استخدمت 10 منشآت عسكرية في سوريا، لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها، متهما طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية السورية.

وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال غانتس: "لقد حوّلت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية (السوري) إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران. بعبارة أخرى، صار المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا للأسلحة الإستراتيجية المتقدمة".

ووفقا للوزير الإسرائيلي، فإن إيران تعمل أيضا على تأسيس أماكن لتصنيع الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن.

وقال: "إذا لم يتوقف هذا التوجه، ففي غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة لإنتاج الأسلحة ونشر الرعب".

واتهم طهران بتسليح وكلائها في المنطقة بأكثر من مليار دولار سنويا، مشيرا الى أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى مضاعفة الأموال المخصصة لـ"إرهاب الوكلاء".

ولم تعلق إيران أو سوريا على حديث غانتس حتى الآن، لكن سبق أن أحجمت دمشق عن التعليق على مثل هذه الاتهامات، في وقت نفت فيه طهران تأسيسها قدرات إنتاجية للأسلحة في مناطق بالشرق الأوسط.