استعاد 6000 كلم.. الجيش الأوكراني يؤكد: أصبحنا على حدود روسيا

تقدم القوات الأوكرانية مستمر شرق البلاد على حساب القوات الروسية، جراء الهجوم المضاد الذي أطلق الأسبوع الماضي.

فقد أكد الجيش الأوكراني، أمس الاثنين، أن قواته أصبحت على حدود روسيا، مضيفاً "سنحرر المزيد من الأراضي".

استعادة 6000 كلم

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيش بلاده استعاد نحو 6000 كلم مربع من القوات الروسية.

وقال في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع شهر أيلول حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها"، مضيفا "نحن مستمرون في التقّدم".

هذا وكان الجيش الأوكراني أكد في وقت سابق أمس، استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة من الجيش الروسي.

وقال في بيان إنه تمكن على امتداد خط المواجهة "من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، أكد في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب، أنه استعاد أيضاً نحو 500 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون جنوب البلاد، من ضمنها بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي وستافوك وميروليوبيفكا.

رد فعل روسيا

في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية يوم الأحد الماضي، بيّنت انسحاباً كبيراً لجيشها من هذه المنطقة.

إذ أظهرت أن الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق خاركيف خلف نهر أوسكول، بعد أن كان يسيطر، السبت، على مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة.

(سكاي نيوز)