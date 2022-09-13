حرب أوكرانيا أمام نقطة تحوّل.. ماذا سيحدث إذا هُزمت روسيا؟

إن مشهد انسحاب القوات الروسية المتهور في أوكرانيا مذهل - لكن لا ينبغي أن يكون مفاجئًا.

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "لقد سارت هذه الحرب بشكل سيئ بالنسبة لروسيا منذ البداية. فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق النصر الخاطف الذي كان يهدف إليه في 24 شباط. بحلول نيسان، كان الروس قد أجبروا على التراجع المهين بعد التوغل باتجاه كييف. إن المكاسب المحدودة التي حققتها روسيا خلال الأشهر الستة الماضية جاءت بتكلفة باهظة. كانت قوة الغزو الأصلية التي حشدها الكرملين حوالي 200 ألف جندي. وقدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن ما بين 70 و80 ألفا من تلك القوة قتلوا أو أصيبوا منذ بداية الغزو. غير راغب في الاعتراف بأن روسيا في حالة حرب، رفض بوتين فرض التجنيد الإجباري. على النقيض من ذلك، حشدت أوكرانيا جميع سكانها الذكور البالغين. نتيجة لذلك، ربما يكون لدى أوكرانيا الآن عدد من القوات في ساحة المعركة أكثر من روسيا. يتمتع الأوكرانيون أيضًا بميزة المعنويات والذخيرة. إنهم يقاتلون للدفاع عن بلادهم. إن الإمداد بالأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا - ولا سيما الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى - يعني أنها أصبحت الآن أفضل تجهيزًا من الروس".

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وتابعت الصحيفة، "إن احتمالية هزيمة روسيا حقيقية ومبهجة، لكن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا يفتح أيضًا مرحلة جديدة وخطيرة في الصراع. كان النصر الروسي السهل في أوكرانيا سيفتح الباب لمزيد من العدوان على جيرانها - بما في ذلك مولدوفا وربما حتى أعضاء الناتو إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. كان هذا الاحتمال مقلقًا بدرجة كافية لإقناع فنلندا والسويد بتقديم طلب لعضوية الناتو. إذا هُزمت روسيا، فإن تهديد الغزو الذي يحوم فوق بقية الدول الأوروبية سوف ينحسر. كما سيتغير المناخ السياسي العالمي. هزيمة روسيا سيكون لها تأثير سيء في بكين ومارالاغو. في الأسابيع التي سبقت الغزو، أعلنت الصين صداقة "بلا حدود" مع روسيا. إلا أن الحذر واجب. ما يقرب من خمس أوكرانيا لا تزال محتلة. سيحاول الروس إعادة تنظيم صفوفهم ويمكن للأوكرانيين أن يحاولوا القيام بأكثر مما هو ممكن. السؤال المعقد حقًا هو ماذا سيحدث إذا واجهت روسيا هزيمة مذلة - ربما بما في ذلك خسارة شبه جزيرة القرم، التي احتلت عام 2014 وسط ابتهاج كبير في موسكو؟".

وأضافت الصحيفة، "بدلاً من قبول الهزيمة، قد يحاول بوتين التصعيد. لكن خياراته تبدو محدودة وغير جذابة. يجب أن يعكس رفض الدعوة إلى تعبئة عامة القلق من المعارضة التي يمكن أن تنشأ في المجتمع الروسي. سيستغرق استدعاء القوات وتدريبها وتجهيزها عدة أسابيع - والحرب تتحرك بسرعة. منذ بداية الصراع، ألمح بوتين إلى أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية. لطالما أخذ البيت الأبيض هذا الاحتمال بجدية. مع استمرار الحرب وسيرها بشكل سيئ بالنسبة لروسيا، تراجعت المخاوف من احتمال لجوء بوتين إلى الأسلحة النووية قليلاً، لكنها لم تختف. كما قال أحد كبار صانعي السياسة الغربيين لكاتب المقال الأسبوع الماضي: "علينا أن نتذكر أن كل مناورة عسكرية روسية لاحظناها تقريبًا تضمنت استخدام أسلحة نووية". ومع ذلك، فإن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيخلق خطرًا واضحًا يتمثل في أن روسيا نفسها ستصبح ذات سمعة سيئة من جراء التداعيات. سيكون رد الفعل السياسي العالمي سلبيًا للغاية، وسيكون الرد العسكري الغربي، على الأرجح غير نووي، وأمرًا لا مفر منه".

وبحسب الصحيفة، "تماما كما القادة الروس في الماضي، يأمل بوتين أن يأتي الشتاء لإنقاذه. من الواضح أن إعلان روسيا الأخير عن أنها ستوقف كل إمدادات الغاز تقريبًا عن أوروبا يهدف إلى تجميد المؤيدين الغربيين لأوكرانيا وإجبارهم على الخضوع. لكن بوتين يحتاج إلى الكثير حتى تنجح مناورة الغاز. قد يقدم الشتاء الشديد البرودة أو تصاعد الاحتجاجات السياسية في الغرب بعض المساعدة. لكن لا يمكن الاعتماد على أي منهما. لقد ملأت ألمانيا بالفعل احتياطياتها من الغاز بنسبة 85 في المائة من المستوى المطلوب لقضاء فصل الشتاء. يتم نشر دعم أسعار الطاقة في كل أنحاء أوروبا. لذا يبدو موقف الزعيم الروسي محفوفًا بالمخاطر. منذ البداية، كان بعض القادة الغربيين يأملون بهدوء أن يفقد بوتين السلطة نتيجة للحرب. ولكن إذا أطيح ببوتين، ربما عن طريق انقلاب من داخل القصر، فمن المرجح أن يكون بديله قوميًا متشددًا أكثر من كونه ليبراليًا. المعارضة الأكثر صخباً التي يتم التعبير عنها في روسيا هي من العسكريين والقوميين - الداعين إلى تصعيد الحرب. إحدى النظريات التي تدور في دوائر الاستخبارات الغربية هي أن مقتل داريا دوجينا، الصحفية القومية، نظمته أجهزة الأمن الروسية كتحذير لمنتقدي بوتين اليمينيين المتطرفين. إن روسيا المهزومة لن تختفي من على الخريطة. وستظل تمتلك أعدادًا كبيرة من الأسلحة النووية، فضلاً عن مخزون متجدد من المظالم".