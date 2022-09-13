هجوم خاركيف المضاد في أوكرانيا: الكرملين في موقف ضعيف

يستمر الهجوم المضاد المفاجئ لأوكرانيا، الذي بدأ في 6 أيلول، في التغلب على الدفاعات الروسية في شمال شرق البلاد.

وبحسب مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، "في صباح يوم 11 أيلول، أعلن فاليري زالوزني، قائد الجيش الأوكراني، أن قواته استعادت أكثر من 3000 كيلومترا مربعا في 11 يومًا - أكثر بكثير مما استولت عليه روسيا في عدة أشهر من القتال الطاحن منذ نيسان. وتشير بيانات أخرى إلى أن الرقم قد يصل إلى ما يقرب من 9000 كيلومتر مربع، وهي مساحة تقارب مساحة قبرص. هناك تقارير منتشرة عن انسحاب جنود روس، وعن وحدات محاصرة، وكميات كبيرة من المعدات العسكرية المهجورة. أدت استعادة محورين لوجستيين، إيزيوم وكوبيانسك، في الواقع إلى إنهاء خطط روسيا الكبرى لإحكام سيطرتها على منطقة دونباس بأكملها، المنطقة الشرقية لأوكرانيا. كما وفتحت الباب أمام احتمال استعادة أوكرانيا للمدن، مثل سيفيرودونتسك، التي استولت عليها روسيا بعد شهور من القتال الدامي. وتشير هزيمة الوحدات الروسية، التي يسميها الكرملين بشكل غير مقنع بـ"إعادة التجميع"، إلى أن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر ربما وصلت إلى نقطة تحول. فقد أخذ الهجوم المضاد في منطقة خاركيف القيادة الروسية على حين غرة. بدأ الهجوم في 6 أيلول، بعد يومين من القصف المدفعي المكثف، كعملية تطويق لبلدة بالاكليا. على مدار الأيام الثلاثة التالية، تمكنت الوحدات الخفيفة شرقًا من الاستيلاء على كوبيانسك".

وتابعت المجلة، "بحلول العاشر من أيلول، تم تطويق إيزيوم، وهي مركز مهم آخر قريب، بعد أن فرت غالبية القوات الروسية شرقًا. استمر القتال حتى صباح 11 أيلول، لكن الخريطة التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق من ذلك اليوم تشير إلى أن قواتها قد انسحبت من مقاطعة خاركيف بأكملها تقريبًا، إلى خط دفاعي جديد على طول نهر أوسكيل. من غير الواضح إلى متى يمكن أن يستمر هذا الخط الجديد، حيث لا تزال الوحدات الأوكرانية تندفع باتجاه الشرق. يعتمد الهجوم المضاد السري لأوكرانيا على قدرتها على حرمان الطائرات الروسية من حرية الحركة بالقرب من الخطوط الأمامية. قال مصدر عسكري إن ذلك كان ممكنًا بفضل الصواريخ المضادة للرادار وأنظمة الاتصالات ومدافع الدفاع الجوي الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة. لكن المصدر قال إن الزخم استفاد أيضًا من الخداع "الماكر". أضعف الأوكرانيون عمدا الأسلحة الثقيلة من القوة المهاجمة، حيث قيل إن الاختراق الأولي في بالاكليا شمل 15 دبابة فقط أو نحو ذلك، وفقا لتقارير روسية. في الواقع، كانت هذه حيلة لجعل الهجوم يبدو كما لو كان خدعة، تهدف فقط إلى تحديد القوات الروسية ومنعها من إعادة الانتشار للدفاع ضد الهجوم المضاد الرئيسي المفترض في الجنوب، في منطقة خيرسون. كانت القيادة العليا الروسية مذنبة بارتكاب الغطرسة. يقول المصدر: "لقد كانوا ينظرون إلينا دائمًا على أننا نوع من الأخ الأصغر". وأضاف: "حان الوقت ليبدأوا باحترامنا"."وأضافت المجلة،"في إحدى المراحل، كانت الوحدات الأوكرانية تتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أن كبار المسؤولين لم يكونوا متأكدين من المدى الذي وصلوا إليه. أُجبر محللو المصادر المفتوحة الذين يتتبعون الصراع على إعادة رسم خرائطهم كل ساعة. قال سيرهي هايداي، حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، إنه يعتقد أنها ستكون "مسألة وقت" فقط قبل أن تعبر القوات الأوكرانية نهر دونيتس وتتحرك إلى سفاتوف وروبيزني وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، وهي مدن واقعة في الجزء الشمالي من منطقة لوهانسك، والتي تفاخرت روسيا بالاستيلاء عليها بكاملها في أوائل تموز. وقال إن الروس والمتعاونين المحليين كانوا "يركضون" بالفعل. لكنه وعد بأن تحركات أوكرانيا التالية ستكون "محسوبة" لتجنب الخسائر. و قال أولي زدانوف، ضابط عمليات سابق في هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القيادة العسكرية الأوكرانية ستحاول تطوير الهجوم بوتيرة أبطأ. وأضاف: "علينا تعزيز خطوط الدعم في العمق. من الخطير أن نسير بسرعة كبيرة"."وبحسب المجلة، "هناك بعض التكهنات حول ما إذا كانت أوكرانيا قد تستغل الآن الفوضى الروسية لضرب مكان آخر: إما من خلال تعزيز الهجوم المضاد في خيرسون، حيث يستمر التقدم بطريقة مجزأة، وإن كان ذلك مع خسائر فادحة، أو من خلال فتح محور ثالث للهجوم في مكان آخر. من غير الواضح ما إذا كانت أوكرانيا لديها مجموعة قتالية ثالثة كاملة التكوين جاهزة. وقال مصدر عسكري، إن أوكرانيا حشدت السكان، لكن "ما إذا كان الغرب قد أعطانا المعدات الكافية هو سؤال مفتوح". وتكهن البعض أن أوكرانيا يمكن أن تفتح جبهة أخرى في منطقة زابوريزهيا، مع اندفاع جنوبي جريء إلى بحر آزوف لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجسر البري إلى شبه جزيرة القرم. كان بعض المسؤولين الأوكرانيين قد ضغطوا من أجل مثل هذا الهجوم قبل أن يستقروا في النهاية على هجوم خيرسون. وقال زدانوف إنه من المرجح أن يتم ضخ أي احتياطي تشغيلي في منطقة إيزيوم - لوهانسك للاستفادة من الزخم الأوكراني هناك".وتابعت الصحيفة، "فاجأ الهجوم الأوكراني الكرملين على حين غرة وتركه يكافح لإيجاد طريقة للرد. توقع إيغور جيركين، القومي المتطرف الذي قاد الهجوم الروسي في دونباس عام 2014، هزيمة كاملة للقوات الروسية. "لقد خسرنا بالفعل، وما تبقى هو مجرد مسألة وقت"، كما قال لما يقرب من نصف مليون مشترك على منصة "تيلغرام". أشار مايكل كوفمان، خبير في CNA، وهي مؤسسة فكرية، إلى أن جودة القوات الروسية آخذة في الانخفاض وأن المقاتلين لم يتم استبدالهم في كثير من الأحيان بما يكفي لتجنب الإرهاق. وخلص كوفمان إلى القول: "ليس لديهم القوة البشرية لدعم هذه الحرب". في الوقت الحالي، يعتقد قادة أوكرانيا أن المفاوضات تتم بشكل أفضل في ساحة المعركة".