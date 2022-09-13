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عربي-دولي

تفسير جديد للتقدم العسكري الأوكراني.. ماذا كشف الخبراء؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:30
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أثار الهجوم الأوكراني المضاد في شرقي البلاد وجنوبها تساؤلات بشأن السر وراء القوة التي تميز بها، ودفع روسيا إلى خسارة 6 آلاف كيلومترات من الأراضي التي سيطرت عليها في أشهر خلال أيام.

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وفي أحدث هذه التفسيرات، قال مسؤول أوكراني موال لموسكو إن عدد الجنود الأوكرانيين المشاركين في الهجوم المضاد يفوقون عدد الروس بنسبة 8 إلى واحد.

وكان فيتالي غانشيف، المسؤول المحلي في منطقة خاركيف يتحدث في مقابلة مع تلفزيون روسي عن التقدم الذي أحرزته كييف في المنطقة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وخلال المقابلة، أقر غانشيف بأن القوات الأوكرانية صارت تبلي بلاءً حسنا في ساحة القتال.

وقال: "الوضع صار أكثر صعوبة بمرور الوقت".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن قوة التي تشارك في الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، فإنها قواته تفوق قواتنا بنحو 8 إلى واحد".

وتابع: "من أجل الحفاظ على قواتنا، تقرر الانسحاب وإعادة التجمع".

تفسيرات أخرى
وقال مسؤول أوكراني كبير إن السبب في قوة الهجوم لجيش بلاده تعود إلى عنصر المباغتة.
وبحسب الخبير مصري، فإنّ الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها أوكرانيا أخيراً من الولايات المتحدة، وخاصة قاذفات الصواريخ المتعددة بعيدة المدى، ساعدت جداً في التقدم العسكري للجيش الأوكراني.
مع هذا، فإن سحب روسيا قواتها المقاتلة النظامية في شرق البلاد، إلى الخلف، واستبدالها بقوات جديدة، هو أمرٌ ساعد أيضاً في تقدم أوكرانيا.
ماذا تقول كييف؟

وأعلنت أوكرانيا عن نجاحات عسكرية جديدة منها أنها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت ما يعادل 7 أضعاف مساحة كييف في شهر واحد.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أولاً عن هجوم مضاد في الجنوب، وتحديداً في خيرسجون قبل أن يحقق تقدماً خاطفاً في منطقة خاركيف (شمال شرق) خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الاثنين الثلاثاء، إن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كلم مربع من أراضي بلاده.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن الجيش الأوكراني "طرد" القوات الروسية من 20 موقعاً، مشيراً إلى أنّ "الجنود الروس يفرون".

مع ذلك، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني: من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف.

ماذا تقول موسكو؟

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه يجري إبلاغ بوتن بكافة مجريات العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك الوضع المتعلق "بعودة التموضع" قرب خاركيف.
كذلك، أعلن الجيش الروسي قصف مناطق سيطرت عليها كييف قرب خاركيف.
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