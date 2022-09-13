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عربي-دولي
كم يبلغ عدد الأشخاص الذين بكوا الملكة اليزابيث؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
06:33
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أظهر استطلاع أجرته شركة البحوث البريطانية "يوغوف" أن ما يقارب نصف سكان المملكة المتحدة بنسبة 44 ٪ تقاطرت دموعهم على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي.
في المقابل، ذكر 54٪ من البالغين البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لم يبكوا الملكة الراحلة، فيما تعذرت الإجابة على 2٪.
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ومن بين الرجال الذين شملهم الاستطلاع، بكى 32٪ على رحيل الملكة اليزابيث الثانية، فيما كانت النسبة بين النساء 55٪. وكان معظم الباكين في الفئة العمرية ما فوق 50 عاما.
وخلال هذا الاستطلاع، سُئل البريطانيون أيضا عما إذا كانوا يعتبرون أنه من الصواب إعلان يوم جنازة إليزابيث الثانية عطلة رسمية، حيث وصف 86٪ من أفراد العينة الفكرة بأنها جيدة، بينما عارضها 6٪ فقط.
إضافة إلى ذلك، أيد 52٪ من البريطانيين إلغاء النشاطات الرياضية والثقافية في عطلة نهاية الأسبوع بعد وفاة الملكة، لكن 36٪ وصفوها بالخطأ.
(روسيا اليوم)
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