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عربي-دولي

لافروف: الغرب يشنّ حرباً هجينة غير مسبوقة ضد روسيا

Lebanon 24
13-09-2022 | 10:00
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ سنوات اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.

وجاء كلام لافروف في اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، حيث أكد أنّ الغرب "أطلق حربه الهجينة الحقيقية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، إلا أن تلك الحرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة اكتسبت طابعا غير مسبوق".
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واعتبر أن الدول الغربية تسعى لتدمير الاقتصاد الروسي ودفع البلاد نحو هوامش السياسة العالمية، وأضاف: "بمساعدة العقوبات، فإن الدول الغربية تسعى إلى تقويض الاستقرار في روسيا.

لكن الوزير أكد على أن أولوية الخارجية الروسية تظل تعزيز بناء علاقات مستدامة مع "جميع الشركاء الأجانب المهتمين" على أساس من التعاون القائم على الاحترام المتبادل.
 
 
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