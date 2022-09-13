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عربي-دولي

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة

Lebanon 24
13-09-2022 | 09:00
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، وهي تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.
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وسيبحث الرئيس المصري خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاًعن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
 
 
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