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عربي-دولي

بعد استدعائه للتحقيق بقضايا "تحرش جنسي".. سفير إسرائيل في المغرب يردّ

Lebanon 24
13-09-2022 | 11:00
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في أول تعليق له بعد انتشار تقارير صحفية تتحدث عن قضايا متعلقة بـ"التحرش الجنسي" واستدعائه للتحقيق في تل أبيب، نفى سفير إسرائيل لدى المغرب، ديفيد غوفرين، ما وصفها بـ"الادعاءات الكاذبة"، مرجعا سبب هذه "الإشاعات" إلى تسويق "عناصر صاحبة مصلحة" لها من أجل الإضرار بعلاقته مع المسؤولين في الرباط.
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وقال غوفرين عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر باللغة العربية: "في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الاشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا".

وأضاف سفير إسرائيل لدى الرباط قائلاً: "إنها افتراءات تم اختراعها للاساءة لي بشكل شخصي والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة. لن أسمح بذلك"، حسب قوله.

وكان متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أكّد لـ"CNN" استدعاء سفيرها لدى المغرب كجزء من التحقيقات بادعاءات حول "التحرش الجنسي" وقضايا مالية أخرى.

ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً الثلاثاء، قالت فيه إن الادعاءات التي حققت فيها إسرائيل تشمل "تحرشاً جنسياً، واستغلال نساء مغربيات، وعدم الإفصاح عن هدايا" وغيرها، وهو ما ينفيه السفير الإسرائيلي لدى الرباط.
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