30
o
بيروت
30
o
طرابلس
20
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
النار في كل مكان.. الحرائق تضربُ غربي فرنسا وتلتهم 1000 هكتار
Lebanon 24
13-09-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دمرت حرائق الغابات التي اندلعت جنوب غربي فرنسا أكثر من 1000 هكتار من الأراضي، وسط حرارة قياسية وصلت إلى 39 درجة مئوية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، أن الحرائق المندلعة في غربي فرنسا أجبرت السكان على إخلاء منازلهم.
Advertisement
وتسببت الحرائق التي بدأت في الاندلاع الاثنين في إجلاء أكثر من 500 شخص في منطقة جيروند، حيث اندلع حريق أصغر جنوب بوردو، بالقرب من داكس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وهي حرارة غير معتادة في هذا الوقت من العام.
وأعاقت الرياح القوية جهود المئات من رجال الإطفاء، الذين كافحوا لإخماد النيران طوال الليل حتى الثلاثاء دون نجاح يذكر.
ولم يتمكن رجال الإطفاء حتى الآن من احتواء الحرائق.
وشاركت طائرتان من طراز كنداير إلى جانب مروحيات وطائرة أخرى من طراز داش، في جهود إخماد الحرائق.
وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، ميتيو فرانس، الاثنين درجات حرارة قياسية لشهر سبتمبر خاصة في الجنوب الغربي بسبب موجة الحر القادمة من المغرب.
وبلغت درجات الحرارة 39.1 درجة مئوية في منطقة لاند جنوب غربي فرنسا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل يُحذر من "مسرحيّة عسكريّة".. وماذا كشف عن باسيل؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُحذر من "مسرحيّة عسكريّة".. وماذا كشف عن باسيل؟
12:43 | 2022-09-12
12/09/2022 12:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل تلقى تهديدات بالقتل.. ماذا كشف عن ملف انفجار المرفأ؟
Lebanon 24
وزير العدل تلقى تهديدات بالقتل.. ماذا كشف عن ملف انفجار المرفأ؟
11:25 | 2022-09-12
12/09/2022 11:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن ليلى عبد اللطيف السعودي دخل القفص الذهبي.. إليكم الصور
Lebanon 24
إبن ليلى عبد اللطيف السعودي دخل القفص الذهبي.. إليكم الصور
12:00 | 2022-09-12
12/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الليرة.. ماذا قال عن دولار الـ1500؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الليرة.. ماذا قال عن دولار الـ1500؟
02:37 | 2022-09-13
13/09/2022 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"خضّة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"خضّة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ماذا جرى؟
02:30 | 2022-09-13
13/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2022-09-13
بعد استدعائه للتحقيق بقضايا "تحرش جنسي".. سفير إسرائيل في المغرب يردّ
10:03 | 2022-09-13
ممثلو 3 دول لن يكونوا حاضرين في جنازة الملكة إليزابيث... من هم؟
10:00 | 2022-09-13
لبنان يتصدّر قائمة دوليّة برقمٍ مثير للقلق.. ما هي؟
10:00 | 2022-09-13
لافروف: الغرب يشنّ حرباً هجينة غير مسبوقة ضد روسيا
09:30 | 2022-09-13
رجل يعترض موكب الملك تشارلز الثالث.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
09:00 | 2022-09-13
الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
13/09/2022 18:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
13/09/2022 18:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
13/09/2022 18:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact