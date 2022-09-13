أوكرانيا تُسقط أول مسيّرة إيرانية..وروسيا تُكثف القصف!

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وتداولت وسائل إعلام في أوكرانيا صورا تظهر حطام ما قالت إنها الطائرة الإيرانية المسيّرة. أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أنه أسقط أول طائرة إيرانية مسيّرة كان يستخدمها الجيش الروسي في المعارك، في وقت قالت موسكو إنها كثفت الضربات الجوية في كل الجبهات بأوكرانيا.وتداولت وسائل إعلام في أوكرانيا صورا تظهر حطام ما قالت إنها الطائرة الإيرانية المسيّرة.

وتظهر الصور أن الطائرة جرى إسقاطها من جانب الأوكرانيين ولم تتم عملية تفجيرها المفترضة.

ويقول الجيش الأوكراني إن هذه الطائرة المسيّرة من النوع الانتحاري الذي يستخدم لمرة واحدة، تنفجر فيها الطائرة لدى اصطدامها بالهدف.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عسكري أوكراني وموقع إخباري على صلة وثيقة بالجيش أن الطائرة المسقطة تشبه المثلث أو شكل دلتا.

وذكر هؤلاء أن الطائرة تستخدم من جانب إيران ويطلق عليها اسم "شاهد".

وقال الأوكرانيون إنه جرى إسقاط الطائرة في كوبيانسك القريبة من خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوما مضادا منذ أيام.

أشهر من التسريبات



ومنذ تموز الماضي، تحدثت العديد من التقارير عن اتصالات روسية إيرانية في مجال الطائرات المسيّرة.

وبعدها، قال مسؤولون أميركيون بينهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيّرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

في المقابل، طالبت روسيا بأدلة تثبت مزاعم حصولها على أسلحة من إيران، ومنها الطائرات المسيّرة.