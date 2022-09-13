تسجيل إصابات ووفيات... مرض يتفشى في سوريا ما هو؟

أعرب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا عن قلقه الشديد إزاء تفشي الكوليرا المستمر في سوريا، موضحا أن التقييمات الأولية السريعة تشير إلى أن "مصدر العدوى يُعتقد أنه مرتبط بشرب الأشخاص مياه غير آمنة من نهر الفرات، واستخدام المياه الملوثة لري المحاصيل".

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وكانت "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سوريا، أعلنت السبت الماضي عن تسجيل 3 وفيات، وأن "الكوليرا" يتفشى في محافظتي الرقة ودير الزور.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 20 إصابة في مدينة حلب، و4 في اللاذقية، و2 في دمشق، بينما بلغ عدد الوفيات 2.

(الحرة)