مسودة مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا... ماذا تتضمن وما هي التزامات الدول الموقّعة؟

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أنّ مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نشر مسودة مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث يتضمن التزام الدول الموقعة على الوثيقة تقديم مساعدات عسكرية لكييف في حال تعرضها لاعتداء بالإضافة إلى وضع شروط زمنية للدول الضامنة.

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وجاء في نص الوثيقة، أنه "في حالة العدوان، يجب أن تحدد الوثيقة المشتركة الالتزامات الموسعة للضامنين، لاستخدام جميع عناصر قوتهم الوطنية والجماعية واتخاذ التدابير المناسبة، والتي قد تشمل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، من أجل توفير فرصة لأوكرانيا لوقف العدوان واستعادة سيادتها وضمان أمنها وتفوقها العسكري والدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد".

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مسودة مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، توقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا.

وفي الوثيقة أيضاً مشروع يُوفّر لكييف الضمانات الأمنية وتدريبات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب، واستخدام التدريبات الوطنية ومتعددة الجنسيات لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتلقي القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات وفقًا لمعايير الناتو وفي المقدار الضروري لإنشاء قوة فعالة للدفاع عن أراضيها.



وأضافت الوثيقة أنه "ينبغي أن تقوم عملية صنع القرار على مبدأ التشاور الجماعي الذي يتبعه التعاون الفردي. وبناء على طلب أوكرانيا، سيتعين على الضامنين الاجتماع لإجراء مشاورات جماعية في غضون فترة زمنية قصيرة جدا واتخاذ القرار بشأن تفعيل الضمانات الممتدة كجزء من تحالف الدول المستعدة للانضمام".

وشددت المسودة على أن "الضمانات يجب ألا تجبر أوكرانيا على الحد من حجم أو وقدرة قواتها المسلحة".



كما نصت مسودة مشروع كييف للضمانات الأمنية على إمكانية مشاركة اليابان وكوريا الجنوبية، بدعم الضمانات غير العسكرية في شكل "عقوبات".