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روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2022 | 12:30
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أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يجرون اختبارات على عدد من الغواصات النووية والصاروخية التابعة للجيش.

وتبعا للمصدر فإن "غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M، تخضع هي وغواصة الأدميرال سوفورف لاختبارات بحرية، وتجري الاختبارات حاليا في بحر بارنتس، وتضمن سلامة الغواصتين المذكورتين الغواصة النووية الروسية الثقيلة دميتري دونسكوي".
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وأشار المصدر إلى أن غواصة "دميتري دونسكوي" كانت خضعت لتحديثات عام 2002، وحصلت خلال تحديثها على منظومات لإطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار هذه المنظومات ما بين عامي 2003 و2010.

ويبلغ طول الغواصة المذكورة 172 مترا، وعرضها 23.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 48 ألف طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 160 شخصا، والعمل تحت الماء في مهمات تستمر لـ 180 يوما.

أما غواصة "كراسنويارسك" الروسية الجديدة فتنتمي لفئة غواصات Yasen-M النووية، وتتسلح بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهّزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.
 
 
(روسيا اليوم)
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