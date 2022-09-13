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عربي-دولي
ممثلو 3 دول لن يكونوا حاضرين في جنازة الملكة إليزابيث... من هم؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
10:03
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نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروسيا وميانمار.
وبحسب الوكالة، سيحضر مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية، حوالي 500 ضيف رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم.
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وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ذكر يوم الجمعة الماضي أن الحضور الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين غير وارد.
يشار إلى أن إيران على وجه الخصوص ستكون ممثلة على مستوى السفير في لندن.
(روسيا اليوم - العربية)
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