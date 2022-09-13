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عربي-دولي

انهيار مبنى في الأردن وعمليات الإنقاذ جارية

Lebanon 24
13-09-2022 | 11:25
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تتعامل كوادر مديرية الأمن العام الأردني، في هذه الأثناء مع انهيار إحدى الأبنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، وفق الناطق باسم الأمن العام الأردني.
 
وقام الأمن العام الأردني بانتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار. 
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وبحسب قناة "المملكة"، أفادت مديرية الأمن العام، بأنه تم إخلاء 6 إصابات إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.

وقال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل شبول، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جميع الجهات المختصة متواجدة في المكان وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة وأمين عمان.

وأفاد بأن رئيس الوزراء وجه للتحقيق في أسباب انهيار المبنى وتحديد الجهات المسؤولة وأن العمل ما زال جارياً ولم تسجل أي وفيات.

وقال مصدر مطلع على الحادث إن هناك عدد من المحاصرين بانهيار المبنى، وتقوم الكوادر في الموقع بإجراء اللازم.

ولفت إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي في موقع المبنى باللويبدة، منوها إلى أن المبنى الذي انهار مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان.

وأضاف: فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع الحادثة، إذ تم إخلاء خمس إصابات لغاية الآن وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.
 
(سكاي نيوز عربية وسبوتنيك) 
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