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بسبب أزمة الطاقة.. عمدة باريس تعلن وقف إضاءة مبنى البلدية ومعالم أخرى

Lebanon 24
13-09-2022 | 13:30
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قالت عمدة باريس آن هيدالغو إن عدة معالم في العاصمة الفرنسية ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء بداية من 23 أيلول الجاري بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها البلاد.
وأوضحت في تصريحات نقلها موقع "فرانس24" أن فرنسا كما هو الحال في عدة دول أخرى تأثرت بأزمة الطاقة".
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وأشارت إلى أنه اعتبارا من الساعة 22,00 (20,00 ت غ)" يوم من 23 أيلول ستتوقف إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية".
وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات بداعي الأسباب الأمنية إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.
 
 
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