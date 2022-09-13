تصريح أممي حول "ظهور الكوليرا في سوريا"

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قال مسؤول أممي إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، وطالب بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.جاء ذلك في بيان للمنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، أعقب إعلان مسؤولو الصحة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة.وأوضح رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.وذكر رضا أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار.