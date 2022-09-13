برلماني روسي: ضمانات كييف الأمنية تهدف لجر الغرب إلى حدود روسيا

قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، إن مسودة الضمانات الأمنية التي نشرتها كييف، تجعل البنية التحتية العسكرية الغربية تتقدم إلى حدود روسيا.

Advertisement

وأضاف سلوتسكي، في بيان، أن مشروع "اتفاقية كييف بشأن الأمن" يتمحور حول كيفية مواصلة الغرب حربه على روسيا من خلال أوكرانيا.

وأوضح: "جميع البنود المنصوص عليها تهدف للتصعيد وليس لإيجاد حلول للوضع الراهن".



وتابع: "عدم إلغاء نية كييف الانضمام إلى الناتو، يؤكد صحة توقيت قرار البدء بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ... هذه ليست ضمانات "للأمن"، هذه مسودة ميثاق لإشراك دول الناتو وحلفائها في الصراع الأوكراني".

وأردف: "آمل أن يدرك جميع شركاء كييف الغربيين ما تمت دعوتهم للتوقيع عليه".

ووصف سلوتسكي المسودة الأوكرانية بأنها مقترح لجلب البنية التحتية العسكرية الغربية إلى الحدود الروسية.



وأشار إلى أن هذه "الضمانات" المزعومة لا تتطرق إلى نقاط اجتثاث النازية، ونزع السلاح من أوكرانيا، مؤكداً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها.

(سبوتنيك)