Advertisement

عربي-دولي

برلماني روسي: ضمانات كييف الأمنية تهدف لجر الغرب إلى حدود روسيا

Lebanon 24
13-09-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-990202-637986944951528773.jpg
Doc-P-990202-637986944951528773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، إن مسودة الضمانات الأمنية التي نشرتها كييف، تجعل البنية التحتية العسكرية الغربية تتقدم إلى حدود روسيا.
Advertisement
 
وأضاف سلوتسكي، في بيان، أن مشروع "اتفاقية كييف بشأن الأمن" يتمحور حول كيفية مواصلة الغرب حربه على روسيا من خلال أوكرانيا.
وأوضح: "جميع البنود المنصوص عليها تهدف للتصعيد وليس لإيجاد حلول للوضع الراهن".

وتابع: "عدم إلغاء نية كييف الانضمام إلى الناتو، يؤكد صحة توقيت قرار البدء بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ... هذه ليست ضمانات "للأمن"، هذه مسودة ميثاق لإشراك دول الناتو وحلفائها في الصراع الأوكراني".
وأردف: "آمل أن يدرك جميع شركاء كييف الغربيين ما تمت دعوتهم للتوقيع عليه".
 
ووصف سلوتسكي المسودة الأوكرانية بأنها مقترح لجلب البنية التحتية العسكرية الغربية إلى الحدود الروسية.

وأشار إلى أن هذه "الضمانات" المزعومة لا تتطرق إلى نقاط اجتثاث النازية، ونزع السلاح من أوكرانيا، مؤكداً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها.
 
(سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2022-09-13
17:57 | 2022-09-13
17:42 | 2022-09-13
16:59 | 2022-09-13
16:45 | 2022-09-13
16:30 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website