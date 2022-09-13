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عربي-دولي

بوتين يبحث مع شولتس الأزمة الأوكرانية في مكالمة هي الأولى منذ 3 أشهر

Lebanon 24
13-09-2022 | 16:30
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية اليوم، الأزمة الأوكرانية، وسوق الغذاء العالمية.

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: "شدد المستشار على ضرورة حل دبلوماسي في أقرب وقت ممكن، على أساس وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الروسية، واحترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".
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وأضافت: "وفي ما يتعلق بالوضع في محطة زابوروجيه النووية، شدد المستشار على ضرورة ضمان سلامتها ودعا إلى تجنب أي خطوات تصعيدية والتنفيذ الفوري للإجراءات التي أوصى بها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبحث شولتس وبوتين أيضا الوضع الغذائي في العالم واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات.

واستمرت المحادثات قرابة الساعة والنصف، وكانت الأولى من نوعها بين الزعيمين منذ 3 أشهر.
 
(روسيا اليوم) 
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