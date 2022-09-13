الكرملين يطالب يريفان وباكو باحترام وقف إطلاق النار

أعرب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، عن قلق موسكو البالغ إزاء تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ودعا إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار.

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وقال أوشاكوف: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تفاقم الوضع على الحدود الأرمينية الاذربيجانية"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى فجر الثلاثاء مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أطلعه فيها على الوضع على الحدود.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف قواتها.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية تعرض منطقة الحدود لقصف أذربيجاني فجر الثلاثاء بالمدفعية والطائرات المسيرة.