كوريا الجنوبية تحذر من رد ساحق إن استخدمت بيونغ يانغ أسلحة نووية ضدها

ردت كوريا الجنوبية بحدة اليوم الثلاثاء على إعلان جارتها الشمالية نفسها مؤخرا بلدا نوويا، بأن ردها سيكون ساحقا إن استخدمت بيونغ يانغ أسلحة نووية ضدها.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سيئول، إنه إذا ما حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإنها ستواجه "ردا ساحقا من التحالف العسكري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وبالتالي ستدخل في طريق التدمير الذاتي".

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وأوضح المتحدث أن كوريا الجنوبية تريد تعزيز عمليات الردع ضد التهديدات النووية من كوريا الشمالية عن طريق التعاون الوثيق مع واشنطن.



وأشار إلى خطط لإنشاء قيادة استراتيجية، إضافة إلى النظام الكوري الجنوبي للضربات الاستباقية والدفاع الصاروخي.



وأقر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قانونا بشأن السياسة النووية، في أعقاب سلسلة من التجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، منذ بداية العام.

(روسيا اليوم)