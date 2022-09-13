البرلمان التركي: ممارسات اليونان الأخيرة تهدد أمن بلادنا

شن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، هجوما عنيفا على اليونان، معتبرا أن "الممارسات الأخيرة" لأثينا تشكل تهديدا لأمن بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال شنطوب، اليوم الثلاثاء، لوفد من مجلس نواب مالطا، بحسب وكالة "الأناضول".

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وقال رئيس البرلمان التركي: "إن الخطابات والممارسات اليونانية الأخيرة، باتت تشكل تهديدا على أمن تركيا."

واتهم شنطوب اليونان بتصعيد التوتر في بحر إيجة وشرق المتوسط والسعي إلى "تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية."



وأمس الاثنين، اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان بمواصلة اختلاق المشاكل، محذرا أثينا من عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين.

(سبوتنيك)