توتّر في موسكو مع نجاح الهجوم المضاد الأوكراني

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انعكست النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية على حساب القوات الروسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا توتراً ملحوظاً في موسكو، إذ شددت الرئاسة الروسية «الكرملين» أمس، على أن «المواطنين الروس يدعمون الرئيس فلاديمير بوتين» وأنه «لا مشكلة في الانتقادات القانونية لكن على منتقدى العملية العسكرية توخي الحذر لوجود خطوط حمراء».وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير، إن شعبية بوتين ستصل إلى الصفر بعد الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في أوكرانيا.ورد الكرملين، أمس الأول، بشكل ضمني على انتقادات رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، الذي اتهم الجيش بإخفاء حقيقة الأوضاع الميدانية عن بوتين، وأكد أن الأخير على علم بعملية «إعادة تجميع القوات» التي تجري في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا حيث خسرت القوات الروسية مساحات كبيرة من الأراضي.ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود مناقشات جارية لإعلان التعبئة العامة، معتبراً أن انتقاد قيادة روسيا ومطالبة البعض بالتعبئة دليل على «التعددية».وفي حادثة تعكس مدى التوتر داخل موسكو، أعلنت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية (إف إس بي) أمس، اعتقالها مديراً رفيع المستوى في صناعة الطيران قالت إنها تشتبه في نقله أسراراً عسكرية إلى أوكرانيا.وفي ما بدا أنه محاولة احتواء للهجوم المضاد الأوكراني، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تواصل القصف على مختلف الجبهات. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، «القوات الجوية والبالستية والمدفعية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات»، مضيفة أن قواتها تمكنت من تدمير 5 مستودعات أوكرانية للصواريخ والأسلحة والذخيرة في دونيتسك وميكولايف.ووفق وزارة الدفاع البريطانية، فإن روسيا تكافح أيضاً لجلب قوات الاحتياط إلى الجنوب، لمواجهة مساعي أوكرانيا لعزل آلاف الجنود على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، مما يجبر معظم القوات الروسية على التركيز على «الإجراءات الدفاعية الطارئة»، مؤكدة أنها أمرت قواتها على الأرجح بالانسحاب من منطقة خاركيف غربي نهر أوسكيل والتخلي عن خط السكك الحديدية الوحيد الذي دعم عملياتها في الشمال الشرقي.