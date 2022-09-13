Advertisement

عربي-دولي

توتّر في موسكو مع نجاح الهجوم المضاد الأوكراني

Lebanon 24
13-09-2022 | 18:02
A-
A+
Doc-P-990268-637987142640541036.jpg
Doc-P-990268-637987142640541036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انعكست النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية على حساب القوات الروسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا توتراً ملحوظاً في موسكو، إذ شددت الرئاسة الروسية «الكرملين» أمس، على أن «المواطنين الروس يدعمون الرئيس فلاديمير بوتين» وأنه «لا مشكلة في الانتقادات القانونية لكن على منتقدى العملية العسكرية توخي الحذر لوجود خطوط حمراء».
Advertisement
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير، إن شعبية بوتين ستصل إلى الصفر بعد الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في أوكرانيا.
ورد الكرملين، أمس الأول، بشكل ضمني على انتقادات رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، الذي اتهم الجيش بإخفاء حقيقة الأوضاع الميدانية عن بوتين، وأكد أن الأخير على علم بعملية «إعادة تجميع القوات» التي تجري في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا حيث خسرت القوات الروسية مساحات كبيرة من الأراضي.
ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود مناقشات جارية لإعلان التعبئة العامة، معتبراً أن انتقاد قيادة روسيا ومطالبة البعض بالتعبئة دليل على «التعددية».
وفي حادثة تعكس مدى التوتر داخل موسكو، أعلنت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية (إف إس بي) أمس، اعتقالها مديراً رفيع المستوى في صناعة الطيران قالت إنها تشتبه في نقله أسراراً عسكرية إلى أوكرانيا.
وفي ما بدا أنه محاولة احتواء للهجوم المضاد الأوكراني، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تواصل القصف على مختلف الجبهات. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، «القوات الجوية والبالستية والمدفعية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات»، مضيفة أن قواتها تمكنت من تدمير 5 مستودعات أوكرانية للصواريخ والأسلحة والذخيرة في دونيتسك وميكولايف.
ووفق وزارة الدفاع البريطانية، فإن روسيا تكافح أيضاً لجلب قوات الاحتياط إلى الجنوب، لمواجهة مساعي أوكرانيا لعزل آلاف الجنود على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، مما يجبر معظم القوات الروسية على التركيز على «الإجراءات الدفاعية الطارئة»، مؤكدة أنها أمرت قواتها على الأرجح بالانسحاب من منطقة خاركيف غربي نهر أوسكيل والتخلي عن خط السكك الحديدية الوحيد الذي دعم عملياتها في الشمال الشرقي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2022-09-13
17:57 | 2022-09-13
17:42 | 2022-09-13
16:59 | 2022-09-13
16:45 | 2022-09-13
16:30 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website