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عربي-دولي
بايدن: الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة
Lebanon 24
13-09-2022
|
23:00
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر "ستكون طويلة".
وأوضح بايدن أن أوكرانيا "تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للتراجع".
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لكن ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول في الحرب، قال الرئيس الأميركي: "السؤال بلا إجابة. من الصعب الإجابة عليه. من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدما كبيرا لكنني أعتقد أنها (الحرب) ستكون طويلة".
وأعلن البيت الأبيض أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في "الأيام المقبلة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة، إنه يتعين على الغرب تسريع تسليم نظم الأسلحة، داعيا حلفاء أوكرانيا إلى "تعزيز التعاون لهزيمة الإرهاب الروسي".
وخص وزير الخارجية دميترو كوليبا ألمانيا بالانتقاد لرفضها تقديم دبابات ودروع.
وقال كوليبا: "ليست هناك حجة عقلانية واحدة تدعم عدم توفير هذه الأسلحة، مجرد مخاوف وأعذار. ما الذي تخشاه برلين ولا تخشاه كييف؟"
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