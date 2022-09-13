بايدن: الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر "ستكون طويلة".وأوضح بايدن أن أوكرانيا "تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للتراجع".لكن ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول في الحرب، قال الرئيس الأميركي: "السؤال بلا إجابة. من الصعب الإجابة عليه. من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدما كبيرا لكنني أعتقد أنها (الحرب) ستكون طويلة".