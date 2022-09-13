بلد أوروبي ثان يدرب عسكريين أوكرانيين على أراضيه

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أصبحت الدنمارك البلد الأوروبي الثاني الذي يستضيف عسكريين أوكرانيين لتدريبهم على أراضيه، بعد بريطانيا.فقد أعلنت كوبنهاغن، الثلاثاء، عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين لدعم كييف في التصدي للهجوم العسكري الروسي، لتحذو بذلك حذو لندن التي تدرب قوات أوكرانية في ثكنات بالمملكة المتحدة.وقال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بيدسكوف، إنه "سيكون هناك تدريب في الدنمارك. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، لكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك"، وفق وكالة الأنباء الدنماركية (ريتزاو).