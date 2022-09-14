Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع وفيات انهيار بناية اللويبدة في الاردن إلى 5

Lebanon 24
14-09-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-990290-637987327109524475.jpeg
Doc-P-990290-637987327109524475.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي إن فرق الإنقاذ التي تعمل على انتشال جثث والوصول للمحاصرين بالبناية السكنية التي انهارت في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، وصلت إلى ثلاثة جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على إخراجها وإخلائها .
Advertisement

وبلغت حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الأنقاض، وفق ما أفاد به العقيد السرطاوي.
 
وقال مدير الدفاع المدني الأردني حاتم جابر ، إن "كوادر المديرية تبلغت عند الساعة الرابعة و14 دقيقة عن بلاغ انهيار مبنى في منطقةاللويبدة بجانب دوار باريس"، موضحا أن "الفرق تحركت للاستجابة السريعة إلى الموقع، وعند الوصول، تبين أنه عبارة عن مبنى مكون من4 طوابق انهار على مبنى آخر مكون من طابق واحد، وجرى استدعاء فرق البحث والإنقاذ المتخصصة وبدأوا بالعمل".

و"لغاية الثامنة مساء جرى إخلاء 7 إصابات وحالتي وفاة، واحدة من الإصابات وضعها خطير ولا تزال فرق البحث والإنقاذ مستمرة، لأنه حسب الأعداد الموجودة لدينا هناك احتمال وجود عدد من الإصابات ونأمل إخراجهم أحياء"، وفق مدير الدفاع المدني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-09-14
04:30 | 2022-09-14
04:00 | 2022-09-14
03:30 | 2022-09-14
03:28 | 2022-09-14
03:00 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website