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عربي-دولي
ارتفاع وفيات انهيار بناية اللويبدة في الاردن إلى 5
Lebanon 24
14-09-2022
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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي إن فرق الإنقاذ التي تعمل على انتشال جثث والوصول للمحاصرين بالبناية السكنية التي انهارت في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، وصلت إلى ثلاثة جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على إخراجها وإخلائها .
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وبلغت حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الأنقاض، وفق ما أفاد به العقيد السرطاوي.
وقال مدير الدفاع المدني الأردني حاتم جابر ، إن "كوادر المديرية تبلغت عند الساعة الرابعة و14 دقيقة عن بلاغ انهيار مبنى في منطقةاللويبدة بجانب دوار باريس"، موضحا أن "الفرق تحركت للاستجابة السريعة إلى الموقع، وعند الوصول، تبين أنه عبارة عن مبنى مكون من4 طوابق انهار على مبنى آخر مكون من طابق واحد، وجرى استدعاء فرق البحث والإنقاذ المتخصصة وبدأوا بالعمل".
و"لغاية الثامنة مساء جرى إخلاء 7 إصابات وحالتي وفاة، واحدة من الإصابات وضعها خطير ولا تزال فرق البحث والإنقاذ مستمرة، لأنه حسب الأعداد الموجودة لدينا هناك احتمال وجود عدد من الإصابات ونأمل إخراجهم أحياء"، وفق مدير الدفاع المدني.
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