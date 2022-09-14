المبعوث الأممي للسودان: عناصر من النظام السابق تعود إلى المشهد

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، الثلاثاء، إنَّ عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير، بدأت بالعودة تدريجياً إلى المشهد السياسي، والإدارة، والمجال العام في البلاد.لكن على الرغم من ذلك، أكد بيرتس خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أنَّ "هناك فرصة للتوصُّل إلى اتفاق سياسي جديد في السودان وتدشين فترة انتقالية أخرى نحو الحكم الديمقراطي"، مشدداً على أنَّ الفرصة سانحة لإنهاء الأزمة، وعلى القوى العسكرية والمدنية أن تغتنمها.وحذَّر بيرتس من أنَّ الأوضاع في البلاد "ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصُّل إلى وضع سياسي لإعادة تشكيل حكومة ذات مصداقية تضطلع بوظائفها على نحو كامل بقيادة مدنية، قادرة على إعادة فرض سلطة الدولة في جميع أرجاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف التعاون الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء المديونية".ووفقاً للمبعوث الأممي، وفقد سقط 117 شخصاً، وأصيب الآلاف في سياق المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ التدابير التي أعلنها الجيش السوداني في 25 تشرين الأول الماضي.وأشار المبعوث الأممي إلى أن الجيش السوداني اتخذ قرارات مهمة في ما يتعلق بالعملية السياسية، لافتاً في هذا الصدد إلى إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 4 تموز عزم الجيش الانسحاب من السياسة، وتأكيدات رئيس قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) على هذا الإعلان.