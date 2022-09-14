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عربي-دولي

المخابرات الأميركية: روسيا أنفقت سراً 300 مليون دولار للتأثير على الأحداث العالمية

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:30
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كشفت المخابرات الأميركية أن روسيا حولت سرا ما لا يقل عن 300 مليون دولار للأحزاب السياسية الأجنبية والمرشحين في أكثر من عشرين دولة منذ عام 2014 في محاولة لتشكيل الأحداث السياسية خارج حدودها، وفقًا لمراجعة استخباراتية أميركية جديدة.
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وخططت موسكو لإنفاق مئات الملايين من الدولارات الإضافية كجزء من حملتها السرية لإضعاف الأنظمة الديمقراطية وتعزيز القوى السياسية العالمية التي يُنظر إليها على أنها تتماشى مع مصالح الكرملين، وفقًا للمراجعة التي كلفت بها إدارة بايدن هذا الصيف.

وقال مسؤول أميركي رفيع، تحدث إلى الصحافيين يوم الثلاثاء بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة النتائج الاستخباراتية، إن الإدارة قررت رفع السرية عن بعض نتائج المراجعة في محاولة لمواجهة قدرة روسيا على التأثير على الأنظمة السياسية في دول في أوروبا وإفريقيا وأماكن أخرى.

وقال المسؤول: "من خلال تسليط الضوء على التمويل السياسي الروسي السري والمحاولات الروسية لتقويض العمليات الديمقراطية، فإننا نضع هذه الأحزاب والمرشحين الأجانب على علم بأنهم إذا قبلوا الأموال الروسية سراً، فيمكننا كشفها وسنكشفها".

وأشار المسؤول الكبير إلى دولة آسيوية رفض ذكرها، حيث قيل إن السفير الروسي أعطى ملايين الدولارات نقدًا لمرشح رئاسي.

وأضاف أن المنظمات المرتبطة بالكرملين استخدمت أيضًا شركات وهمية ومراكز أبحاث ووسائل أخرى للتأثير على الأحداث السياسية، وأحيانًا لصالح الجماعات اليمينية المتطرفة.
 
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