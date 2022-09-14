أصبحت بالمركز الثالث لأكثر الدول تصديرا للأسلحة في العالم.. "رافال" تحلق بصادرات فرنسا!

كشف أحدث تقرير من وزارة القوات المسلحة الفرنسية ان صادرات باريس من الأسلحة خلال عام 2021 اقتربت من 12 مليار يورو.

وبهذا التقييم، تعزز فرنسا مكانتها في المركز الثالث لأكثر الدول تصديرا للأسلحة في العالم، خلف الولايات المتحدة وروسيا.

وبلغت صادرات الأسلحة الفرنسية 11.7 مليار يورو عام 2021، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى مبيعات طائرات "رافال" المقاتلة، حسب مجلة "تشالنج" الفرنسية التي اطلعت على تقرير سنوي عن صادرات الأسلحة سيعرض من قبل وزراء الخارجية والاقتصاد والقوات المسلحة الفرنسيين خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية يوم 27 أيلول الجاري، كما سيتم عقد جلسة استماع أخرى في مجلس الشيوخ.

وبحسب أرقام التقرير، تزيد أرباح عام 2021 ثلاثة أضعاف تقريبا عن عام 2020 الذي تأثر بأزمة كورونا، كما أنه ثالث أفضل سنة مالية في التاريخ بعد 2015 (16.9 مليار يورو) و2016 (13.9 مليار يورو).

أرقام لافتة

وتتضمن أرقام تقرير عام 2021 طلب شراء 12 طائرة جديدة و6 طائرات مستعملة من قبل اليونان، وعقد 30 طائرة "رافال" إضافية من مصر، و12 طائرة مستعملة من قبل كرواتيا.

بالنسبة للعقود الأخرى البارزة لعام 2021 هناك طلبية جمهورية التشيك لـ52 مدفع سيزار (Nexter)، و10 طائرات هليكوبتر من طراز "H145M"، وأنظمة رادار ودفاع أرض جو من صربيا.

وبحسب المجلة الاقتصادية، كانت مصر أول زبون لباريس بـ4.5 مليار يورو، متقدمة على اليونان (2 مليار يورو) وكرواتيا (972 مليون يورو) والهند (492 مليون يورو).

في المجموع، استحوذ الطيران على ما يقرب من 70 بالمئة من مداخيل الطلبات، مقابل 30 بالمئة لباقي الأسلحة.

أما الصادرات إلى أوروبا التي تسعى فرنسا إلى إعادة توجيه نشاطها نحوها، فقد مثلت 38 بالمئة من الطلبات المقبولة في عام 2021.

(سكاي نيوز)