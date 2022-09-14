Advertisement

إقتصاد

أموال روسيا السرية... تقرير أميركي يكشف الأرقام والتفاصيل

Lebanon 24
14-09-2022 | 01:05
A-
A+
Doc-P-990338-637987397147161924.jpg
Doc-P-990338-637987397147161924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتّهمت الاستخبارات الأميركية روسيا بإرسال 300 مليون دولار على الأقلّ سرًّا لأحزاب سياسية ومرشحين أجانب في أكثر من 24 دولة منذ عام 2014 لكسب نفوذ فيها، وفق ما جاء في تقرير استخباراتي رُفعت عنه السرية الثلاثاء.
Advertisement

وقال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة "تعتبر أن (المبلغ المذكور ليس سوى) تقديرات دنيا، وأن روسيا على الأرجح حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يتمّ رصدها" من دون أن يحدد بالاسم الدول المعنية.

في إحدى الحالات، وفر السفير الروسي في إحدى الدول الآسيوية التي لم يذكر اسمها ملايين الدولارات لمرشح رئاسي.

وطالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التقييم بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فيما أطلقت تزامنا مبادرات عدة لعزل موسكو على الساحة الدولية.

وقال المسؤول الأميركي إن الخارجية الأميركية ستتشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 دولة.

ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأميركية لكن سبق لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية العام 2016 من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا دعما لدونالد ترامب الذي أعرب عن اعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأوضح المسؤول: "تجهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها ونشجع دولا أخرى على القيام بالمثل".

واستشهد وزير الخارجية انتوني بلينكن الذي وقع المستند المنشور، الثلاثاء، بتقرير استخباراتي جديد عن جهود عالمية سرية بذلتها روسيا لدعم سياسات وأحزاب متعاطفة مع موسكو.

ولا تحدد الوثيقة أهدافا روسية بعينها، لكنها تقول إن الولايات المتحدة تقدم معلومات سرية بشأن اختيار دول معينة. "سكاي نيوز عربية" 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-09-14
04:30 | 2022-09-14
04:00 | 2022-09-14
03:30 | 2022-09-14
03:28 | 2022-09-14
03:00 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website