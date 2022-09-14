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عربي-دولي

غوتيريش: على العالم التضامن لمواجهة التحديات المشتركة

Lebanon 24
14-09-2022 | 01:31
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دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "التعاون" و"التضامن" لمواجهة التحديات المشتركة في "عالم بخطر".

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن غوتيريش قوله: "إنّنا نواجه عالماً في خطر عبر عملنا لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
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وأوضح أنّ التحدّيات الراهنة تتراوح "من النزاعات والتغيّر المناخي، إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية، إلى الفقر وعدم المساواة والجوع. إلى الانقسامات وانعدام الثقة".
وأضاف" "مواجهة التحدّيات المشتركة تتطلّب تضامناً متواصلاً" و"تعاوناً" و"صياغة توافقات في الآراء وحلول".

وألقى الأمين العام خطابه قبل أسبوع من موعد انطلاق الاجتماعات الرفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تستمر أسبوعاً.

واعتبارا من الثلثاء المقبل سيتوالى على منبر الجمعية العامة عشرات من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم لإلقاء كلمات بلادهم من هذا المحفل السنوي.
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