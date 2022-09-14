Advertisement

إقتصاد

أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تجوب العالم... أكثر من 30 دولة بحاجة الى المساعدة

Lebanon 24
14-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-990353-637987415000093945.jpg
Doc-P-990353-637987415000093945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
جاء في "بلومبيرغ الشرق":
 
قال صندوق النقد الدولي، إن حوالي 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة إلى الحصول على مساعدات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ لهذه البلدان.
Advertisement

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

يبحث الصندوق حالياً عن طرق لمساعدة البلدان المتضررة من صدمة الغذاء العالمية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا، كجزء من إعادة التفكير الأوسع في كيفية مساعدة الدول الأعضاء على أفضل وجه.
 
زيادة التمويل الطارئ
اقترح صندوق النقد الدولي على مجلس إدارته أن تزيد المؤسسة من الوصول إلى التمويل الطارئ لمدة عام إلى البلدان منخفضة الدخل الأكثر عرضة للتغيرات في تكلفة الغذاء بحسب وكالة بلومبرغ.

قالت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، إن حوالي 50 دولة تفي بالمعايير، لكن منها 20 إلى 30 بحاجة للمساعدات "على الفور"، مضفية "سنذهب إلى مجلس الإدارة بقائمة من الخيارات حول كيفية استعداد الصندوق لدعم هذه الدول".

أدى ارتفاع الأسعار إلى موجة من الزيادات في أسعار الفائدة التي جعلت سداد الديون أكثر تكلفة وأثارت مخاوف بشأن أزمة تمويل في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الأسواق الناشئة.

وصفت غورغييفا أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بأنهم كانوا "إيجابيين للغاية" بشأن الخطة المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي الإثنين، وعبرت عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.

ستسمح الخطة في حال الموافقة عليها، لصندوق النقد بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء التي أطلقت شرارتها الحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم العالمي في أعقاب جائحة "كوفيد-19".

المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، قال إن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية جائحة "كورونا" ويبحث حالياً جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء، بحسب وكالة رويترز.

أضاف أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على "القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب".

بحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح الذي تمت مناقشته الإثنين يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان المنخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع. "بلومبيرغ الشرق" 
المصدر: 24 - بلومبيرغ

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-09-14
11:00 | 2022-09-14
10:45 | 2022-09-14
10:30 | 2022-09-14
10:00 | 2022-09-14
09:37 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website