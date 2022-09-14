بريطانيا: روسيا بدأت نشر مسيرات إيرانية في أوكرانيا

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي للحرب في أوكرانيا، الأربعاء، أن تكون روسيا قد بدأت في نشر طائرات إيرانية مسيّرة في أوكرانيا للمرة الأولى، وذلك بعد إعلان مسؤولين أوكرانيين، الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار من طراز UAV-136 بالقرب من بلدة كوبيانسك.وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر، الأربعاء: "الطائرة المسيرة هجومية أحادية الاتجاه ويبلغ مداها 2500 كيلومتر، إذ من المحتمل أن تكون أنظمة مماثلة إيرانية الصنع قد استخدمت في هجمات سابقة بالشرق الأوسط، بما في ذلك ضد ناقلة النفط MT MERCER STREET (ميرسر ستريت) في يوليو 2021".وتابعت: "من شبه المؤكد أن روسيا تستورد الأسلحة بشكل متزايد من دول أخرى تخضع لعقوبات شديدة مثل إيران وكوريا الشمالية مع تضاؤل مخزونها العسكري".