28
o
بيروت
28
o
طرابلس
18
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما السر وراء ظهور الملك تشارلز بـ"التنورة"؟
Lebanon 24
14-09-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتدى ملك بريطانيا تشارلز الثالث تنورة قصيرة وجوارب حمراء خلال زيارته كاتدرائية "سانت غايلز" في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وأثار ظهور الملك تشارلز بالتنورة جدلا كبيرا وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها لباسا من هذا النوع.
Advertisement
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الأمر يتعلق بالزي الاسكتلندي التقليدي، المكون من تنورة من قماش "الطرطان"، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.
وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زيا ذكوريا بامتياز في اسكتلندا.
ونقلت "إندبندنت" عن أحد الخبراء قولهم إن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزي في إدنبرة يعتبر "علامة على احترام وحب وتقدير اسكتلندا".
وأضاف أن هذا النوع من اللباس زادت شعبيته في أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التنورة الاسكتلندية تعد "من الأزياء المفضلة لدى الملك"، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها في عدد من المناسبات الرسمية.
كما يعتبر بعض المحللين أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع اسكتلندا، مبرزين أنه "إلى جانب ميله لارتداء التنورة الاسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءا من مراهقته في مدرسة داخلية شديدة الصرامة في هذه الدولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:17 | 2022-09-14
14/09/2022 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
16:02 | 2022-09-13
13/09/2022 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
13:09 | 2022-09-13
13/09/2022 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-09-14
أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة بالمنظمة
11:00 | 2022-09-14
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط
10:45 | 2022-09-14
بعد الحكم بإعدام القاضي قاتل المذيعة شيماء جمال.. المحامي ينقض القرار بسبب كلمة
10:30 | 2022-09-14
الرئيس الإيراني يصل إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة شنغهاي
10:00 | 2022-09-14
خسائر متسارعة في الميدان.. الهجوم الأوكراني يضع روسيا أمام "الخيار الأصعب"
09:37 | 2022-09-14
إليكم هذه الخارطة التي تُظهر الاراضي التي استرجعتها أوكرانيا من القوات الروسية (صورة)
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
14/09/2022 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact