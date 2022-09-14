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عربي-دولي

مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين

Lebanon 24
14-09-2022 | 01:57
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قتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين.
وأوضحت مصادر محلية أن منفذي الهجوم على حاجز الجلمة قتلا في العملية وهما أحمد و عبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان قرب جنين، حيث نعت مساجد القرية خبر مقتلهما.
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ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية الأمر حتى الان.
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