مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين

قتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين.

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وأوضحت مصادر محلية أن منفذي الهجوم على حاجز الجلمة قتلا في العملية وهما أحمد و عبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان قرب جنين، حيث نعت مساجد القرية خبر مقتلهما.ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية الأمر حتى الان.