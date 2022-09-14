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بصورة سريعة... إخلاء احد مباني الكونغرس

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:41
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أفاد موقع Axios، بأنه تم إخلاء مبنى مركز زوار الكابيتول، وهو أحد مباني الكونغرس الأمريكي، لفترة وجيزة أمس الثلاثاء بسبب إقلاع أجهزة الإنذار بالحرائق.

وأشار الموقع، إلى أنه لم يتم إخلاء مبنى الكابيتول نفسه.
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ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع الحادث عندما كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يجري إحاطة حول شؤون الاستخبارات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف، ومشرعين آخرين.

ولم يكشف الموقع، موضوع الحديث خلال اللقاء المذكور، وفقط نوه بأن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث."تاس "


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