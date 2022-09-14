29
o
بيروت
32
o
طرابلس
16
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بصورة سريعة... إخلاء احد مباني الكونغرس
Lebanon 24
14-09-2022
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع Axios، بأنه تم إخلاء مبنى مركز زوار الكابيتول، وهو أحد مباني الكونغرس الأمريكي، لفترة وجيزة أمس الثلاثاء بسبب إقلاع أجهزة الإنذار بالحرائق.
وأشار الموقع، إلى أنه لم يتم إخلاء مبنى الكابيتول نفسه.
Advertisement
ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع الحادث عندما كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يجري إحاطة حول شؤون الاستخبارات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف، ومشرعين آخرين.
ولم يكشف الموقع، موضوع الحديث خلال اللقاء المذكور، وفقط نوه بأن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث."تاس "
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
08:14 | 2022-09-13
13/09/2022 08:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل
06:22 | 2022-09-13
13/09/2022 06:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)
08:21 | 2022-09-13
13/09/2022 08:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-09-14
وزير الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد
04:30 | 2022-09-14
ما السر وراء ظهور الملك تشارلز بـ"التنورة"؟
04:00 | 2022-09-14
أصبحت بالمركز الثالث لأكثر الدول تصديرا للأسلحة في العالم.. "رافال" تحلق بصادرات فرنسا!
03:30 | 2022-09-14
تقدّم أوكرانيا يطرح السؤال: هل تستطيع كييف الفوز فعلاً؟
03:28 | 2022-09-14
كارثة في الأردن... انهيار عمارة سكنية يودي بحياة عشرات السكان
03:00 | 2022-09-14
بريطانيا: روسيا بدأت نشر مسيرات إيرانية في أوكرانيا
فيديو
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 12:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 12:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
14/09/2022 12:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact