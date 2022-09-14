أسبوع أوكرانيا "العاصف".. الهجوم الخاطف أعاد 300 بلدة

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كتب موقع "سكاي نيوز": ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الثلاثاء، أن الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية حرر 3800 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ السادس من سبتمبر.وقالت ماليار، التي كانت تتحدث على الهواء مباشرة في التلفزيون من بلدة بالاكليا التي استعادتها أوكرانيا إن الأراضي المحررة من القوات الروسية تتكون من أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها نحو 150 ألفا من السكان حاليا.وأوضحت ماليار: "العملية مستمرة. وهدفها التحرير الكامل لمنطقة خاركيف... نعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت ممكن".وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية إن أوكرانيا في المجمل "حررت أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في الجنوب والشرق" منذ الأول من سبتمبر.وأضاف أن "إجراءات إعادة الاستقرار" اكتملت في نحو نصف تلك الأراضي و"لا تزال جارية في منطقة محررة بالحجم نفسه".ويشمل تصريحه الأراضي التي قالت ماليار إنها حُررت خلال الأسبوع الماضي.